Сетьен подал в суд на «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подал в суд на каталонцев. Об этом сообщает Football Espana.

Согласно источнику, специалист хочет взыскать четыре млн евро за разрыв трудового контракта. Он считает, что в руководстве должны были согласовать с ним все детали увольнения.

Напомним, «Барса» объявила о его уходе 17 августа, однако, официально это случилось на прошлой неделе.

Добавим, что Сетьен тренировал команду с января 2020 года. Он сменил на этом посту Эрнесто Вальверде.