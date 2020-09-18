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18 сентября 08:59
автор: Артур Гичунцев

Сетьен подал в суд на «Барселону»

Под его руководством команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» со счетом 2:8.

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подал в суд на каталонцев. Об этом сообщает Football Espana.

Согласно источнику, специалист хочет взыскать четыре млн евро за разрыв трудового контракта. Он считает, что в руководстве должны были согласовать с ним все детали увольнения.

Напомним, «Барса» объявила о его уходе 17 августа, однако, официально это случилось на прошлой неделе.

Добавим, что Сетьен тренировал команду с января 2020 года. Он сменил на этом посту Эрнесто Вальверде.

источник: «Советский спорт»
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