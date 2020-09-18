«Зенит» возобновил переговоры с Де Паулем

«Зенит» не оставляет попыток заполучить игрока «Удинезе» Родриго Де Пауля.

По информации Сalciomercato, питерский клуб возобновил переговоры с его агентом после неудачи по трансферу в «Лидс».

Отмечается, что англичане согласовали с полузащитником контракт на шесть млн евро в год, однако, отказались платить за его подписание 40 млн евро.

26-летний аргентинец играет в Италии с 2016 года. В минувшем сезоне серии А он провел 34 матча, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.