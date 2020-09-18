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18 сентября 10:01
автор: Артур Гичунцев

«Ротор» объявил об отмене матча с «Ростовом»

Клуб уже сообщи о своем решении руководству РПЛ.

Волгоградский «Ротор» снялся с матча против «Ростова» в 8-м туре РПЛ, сообщает клубная пресс-служба.

«Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене».

Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты находятся у себя дома.

Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание. С нетерпением ждем, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее! Берегите себя и своих близких!» – говорится в сообщении «Ротора».

Напомним, ранее клуб отказался от матча с «Краснодаром» в 7-м туре чемпионата России. Такое решение было принято из-за большого количества заболевших в команде Александра Хацкевича.

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