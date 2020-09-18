Григорий Иванов: В целом, я удовлетворен результатами «Урала» на старте сезона РПЛ

– Впечатления от начала сезона удовлетворительные, так как у нас был очень серьезный старт. Почти все соперники были из числа тех, кто явно нацелен бороться за высокие места. Теперь проверим себя против «Зенита», про который ничего говорить не надо, – это наш чемпион и лидер. Но победить можно любого, так что настраиваемся выходить на поле и выигрывать, – цитируют Иванова «Известия».

Напомним, что в данный момент «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. На счету команды Юрия Матвеева победы против «Краснодара» (1:0) и «Химок» (3:1), ничейные результаты с «Рубином» (1:1), «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:0), а также два поражения от «Динамо» (0:2) и «Ростова» (0:1).

В восьмом туре клуб из Екатеринбурга сыграет дома с «Зенитом». Встреча состоится 19 сентября в 16:30 мск.