Тренер «Шеффилда» подтвердил, что клуб хочет арендовать форварда «Ливерпуля» Брюстера

– Мы определенно стремимся к усилению атакующей линии. Клуб навел справки о нескольких нападающих, большинство из которых можно взять в аренду. Брюстер – это тот игрок, о которым мы продолжаем вести переговоры с «Ливерпулем», – цитирует Уайлдера The Liverpool Echo.

Напомним, что 20-летний Брюстер является воспитанником академии «Ливерпуля». В составе взрослой команды он принял участие в четырех матчах. С января по июль этого года форвард был в аренде в «Суонси», забив 11 голов в 22 играх.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5,4 миллиона евро.