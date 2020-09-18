Экс-форвард «Спартака» Давыдов стал игроком «Томи»

Отмечается, что томский клуб подписал с 25-летним игроком контракт до конца текущего сезона. Футболист выбрал 69-й игровой номер.

Давыдов является воспитанником академии «Спартака». За взрослую команду красно-белых он отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал шесть ассистов. Также он выступал за «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА.