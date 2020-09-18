Экс-форвард «Спартака» Давыдов стал игроком «Томи»

Отмечается, что томский клуб подписал с 25-летним игроком контракт до конца текущего сезона. Футболист выбрал 69-й игровой номер.
Давыдов является воспитанником академии «Спартака». За взрослую команду красно-белых он отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал шесть ассистов. Также он выступал за «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА.
🆕Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний нападающий Денис Давыдов. Его последним клубом был софийский ЦСКА, который он покинул весной 2020 года.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 18, 2020
Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Давыдов будет выступать под №69.
Добро пожаловать, Денис! 😎 pic.twitter.com/A6GZvbydfd
источник: ФК «Томь»