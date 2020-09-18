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18 сентября 11:16
автор: Артур Гичунцев

Геркус – руководству «Динамо»: Хотите результата – инвестируйте в опытного тренера

Ранее сообщалось, что клуб решил уволить Кирилла Новикова и ведет переговоры с Курбаном Бердыевым.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался после вылета «Динамо» из Лиги Европы.

Напомним, команда покинула еврокубки, уступив тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором раунде квалификации.

«Доверили команду в сложный период молодому тренеру почти без опыта работы в профессиональном футболе. И взвалили на него работу по кардинальной перестройке команды.

С таким и опытные тренеры не всегда справляются, а тут молодой. Рискуете – будьте готовы к болезненным ошибкам. Хотите результата – инвестируйте в опытного тренера. Ищите, отбирайте, платите зарплату, терпите», – написал Геркус в своем Telegram-канале.

источник: «Советский спорт»
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