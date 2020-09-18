Маурисио Почеттино: Мечтаю возглавить «Реал»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино не стал скрывать, что хочет поработать главным тренером «Реала».

«Не знаю, суждено ли мне возглавить «Реал», но я мечтаю об этом. Мы говорим про лучший клуб мира, так что, я не сказал что-то новое. Каждый тренер мечтает однажды оказаться на «Сантьяго Бернабеу», – цитирует аргентинца Marca.

В ноябре 2019 года Почеттино был уволен из лондонского «Тоттенхэма», с которым становился финалистом Лиги чемпионов.

По информации СМИ, этим летом специалист контактировал с руководством «Барселоны».