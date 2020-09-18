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18 сентября 13:17

Клуб Виктора Булатова в Смоленске сыграет при зрителях

ФК «Красный» 20 сентября примет «Сатурн» из Раменского.

На этой неделе в Смоленской области разрешили проводить спортивные соревнования в присутствии зрителей. Согласно вступившим в силу изменениям в указ губернатора, в Смоленском регионе можно проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей на открытой территории, огражденной по периметру (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), а также в помещении при условии его заполнения не более чем на 50 процентов.

Первым матчем уровня ПФЛ, который в Смоленске пройдет при болельщиках, станет встреча группы №3 ПФЛ между «Красным» и раменским «Сатурном». Эта игра состоится в ближайшее воскресенье и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Красный» возглавляет бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов. Ранее этот клуб, представляющий Смоленскую область, объявил о сборе пожертвований. В итоге «Красному» удалось собрать более 31 тысячи рублей. Это деньги неравнодушных болельщиков и бизнесменов.

После шести туров у команды Виктора Булатова было шесть очков. Она занимала 12-е место в турнирной таблице. У «Сатурна» было десять очков. Команда Сергея Жукова шла шестой.

На матч «Красный» - «Сатурн» открыта предпродажа билетов. Их стоимость - 200 рублей.

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