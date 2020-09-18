Тайсон не будет продлевать контракт с «Шахтером»

Как сообщает Revista Estadio, 32-летний бразилец намерен отработать свой контракт с украинской командой до конца и вернуться в «Интернасьональ», воспитанником которого он является.

Напомним, что соглашение игрока с «горняками» рассчитано до конца сезона-2020/21. Затем он станет свободным агентом и вернется в чемпионат Бразилии.

Тайсон перешел в «Шахтер» в январе 2013 года из «Металлиста» за 15,24 миллиона евро. За донецкий клуб он сыграл 277 матчей, забил 53 гола и отдал 77 ассистов. Вместе с командой бразилец шестикратным чемпионом Украины.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.