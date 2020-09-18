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18 сентября 13:46
автор: Артур Гичунцев

«Бердыев сказал: «Сережа, что ты хочешь?» Рыжиков раскрыл детали переговоров со «Спартаком

Также футболист рассказал, почему отказался от перехода в московский клуб.

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как состоялись переговоры о трансфере в московский «Спартак».

«Они хотели меня купить в 2010 году, пришел трансфер. А кто меня мог позвать? У «Зенита» – Малафеев, у ЦСКА – Акинфеев. Из «Локомотива» я ушел. В «Спартаке» мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в «Рубине» – зарплата в два миллиона евро в год и четырехлетний контракт.

Был очень большой соблазн, но деньги не главное, а что контракт на четыре года давали. Созванивались с Карпиным и Клейменовым: «Серый, все уладим». Пришла сумма в «Рубин». Я колебался. Стоит больше удивляться, что за меня давали 10 миллионов долларов. Этому удивляюсь больше, чем переходу в «Барселону».

Бердыев сказал: «Сережа, что ты хочешь?» – «Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает «Спартак», и я остаюсь» – «Дай мне день». Через день он сказал, что они согласны. И все отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку – у папы лежит», – цитирует Рыжикова «Гол».

В составе казанцев российский вратарь провел 359 матчей и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионата России.

После «Рубина» он выступал за «Крылья Советов», а сейчас выступает за «Тамбов».

источник: «Гол»
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