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18 сентября 14:06
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Карпин: С точки зрения подготовки отмена матча с «Ротором» не пойдет в плюс

Волгоградская команда не полетела в Ростов-на-Дону из-за коронавируса.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отмену матча восьмого тура чемпионата России против «Ротора».

«С точки зрения подготовки, естественно, это не пойдет в плюс, – отметил Карпин в интервью «РИА Новости». – Все подводилось к матчу, шла подготовка к этой игре. С точки зрения нагрузок придется все менять, такую нагрузку, как в игре, сложно дать игрокам. Будем более эффективно работать на тренировках».

Матч «Ростов» – «Ротор» должен был состояться в субботу 19 сентября. РПЛ отменила игру после того, как волгоградский клуб уведомил лигу о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба.

«Ростов» следующий матч проведет 24 сентября. В рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы команда Валерия Карпина примет «Маккаби» из Хайфы.

источник: «РИА Новости»
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Валерий Карпин: С точки зрения подготовки отмена матча с «Ротором» не пойдет в плюс
Волгоградская команда не полетела в Ростов-на-Дону из-за коронавируса.
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