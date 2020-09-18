ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 14:32
автор: Артур Гичунцев

Алькантара рассказал, почему решил покинуть «Баварию»

Испанец продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара попрощался с мюнхенским клубом, отметив, что отказался продлевать контракт по спортивным причинам.

«Это самое трудное решение в моей карьере. В «Баварии» я вырос как футболист и пережил всякое. Горжусь, что приехал в Мюнхен молодым парнем, который верит в себя, а уезжаю как игрок, ставший частью клубной истории.

Здесь я полюбил традиции, которые никогда не забуду. Ко мне прекрасно относились. Я чувствовал поддержку.

Хочу сказать, что ухожу исключительно по спортивным причинам. Мне нужен новый вызов, однако, «Бавария» навсегда останется моим домом! Спасибо!» – сказал полузащитник.

29-летний футболист перешел в немецкий гранд в июле 2013 года. Он был куплен у «Барселоны» за 25 млн евро.

В составе «Баварии» хавбек провел 235 матчей и выиграл 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и семь титулов чемпиона бундеслиги.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple откроет первый интернет-магазин в Индии на следующей неделеЮбилейный 200-тысячный Mitsubishi выпустили в РоссииАлёна Леонова прокомментировала возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
«Ростов» сыграет с победителем матча «Шкендия» – «Тоттенхэм», если пройдет «Маккаби»
В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы.
18.09.2020 15:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
Денис Глушаков: «Спартаку» не хватает людей впереди
Денис Глушаков: «Спартаку» не хватает людей впереди
18.09.2020 15:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Юран: Тренерам «Динамо» нужно было держать на контроле возможную недооценку соперника
Московский клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву».
18.09.2020 15:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Денис Глушаков – о продолжении карьеры: В ближайшие пару дней все решится
После расставания с «Ахматом» бывший капитан «Спартака» остается без клуба.
18.09.2020 15:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Шунин – о вылете «Динамо» из Лиги Европы: Это был провал, что тут еще скажешь
Московский клуб проиграл тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором раунде квалификации.
18.09.2020 14:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Форвард «Порту» Тикиньо согласился перейти в «Локомотив»
Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за его трансфер 12 млн евро.
18.09.2020 14:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Власти Татарстана разрешат заполнят трибуны на 70 процентов
Сейчас арены можно заполнять наполовину.
18.09.2020 14:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Парму» приобрела американская компания Krause Group
В минувшем сезоне желто-синие заняли 11-е место в итальянской серии А.
18.09.2020 14:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Алькантара рассказал, почему решил покинуть «Баварию»
Испанец продолжит карьеру в «Ливерпуле».
18.09.2020 14:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Валерий Карпин: С точки зрения подготовки отмена матча с «Ротором» не пойдет в плюс
Волгоградская команда не полетела в Ростов-на-Дону из-за коронавируса.
18.09.2020 14:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика