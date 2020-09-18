Алькантара рассказал, почему решил покинуть «Баварию»

Хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара попрощался с мюнхенским клубом, отметив, что отказался продлевать контракт по спортивным причинам.

«Это самое трудное решение в моей карьере. В «Баварии» я вырос как футболист и пережил всякое. Горжусь, что приехал в Мюнхен молодым парнем, который верит в себя, а уезжаю как игрок, ставший частью клубной истории.

Здесь я полюбил традиции, которые никогда не забуду. Ко мне прекрасно относились. Я чувствовал поддержку.

Хочу сказать, что ухожу исключительно по спортивным причинам. Мне нужен новый вызов, однако, «Бавария» навсегда останется моим домом! Спасибо!» – сказал полузащитник.

29-летний футболист перешел в немецкий гранд в июле 2013 года. Он был куплен у «Барселоны» за 25 млн евро.