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18 сентября 14:59
автор: Артур Гичунцев

Шунин – о вылете «Динамо» из Лиги Европы: Это был провал, что тут еще скажешь

Московский клуб проиграл тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором раунде квалификации.

Капитан и голкипер «Динамо» Антон Шунин оставил запись в соцсети после вылета с Лиги Европы.

«Это был провал, что тут еще скажешь. Унылая игра и отвратительный результат – не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это.

Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол – такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать все, чтобы быть в следующем евросезоне – тут без вариантов», – написал Шунин в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» решили уволить Кирилла Новикова с должности главного тренера и ведут переговоры с Курбаном Бердыевым.

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Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)

источник: «Советский спорт»
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