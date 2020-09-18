Денис Глушаков – о продолжении карьеры: В ближайшие пару дней все решится

Денис Глушаков сообщил о том, что в ближайшее время определится с продолжением футбольной карьеры, а также прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Спартак».

«Сейчас в огороде спокойно с цветочками ковыряюсь, тренируюсь, иногда играю в футбол, – рассказал Глушаков в интервью для You-Tube канала «Коммент.Шоу». – На участке всегда есть, чем заняться.

Усердно работаю с тренером по физподготовке, бегаю, стараюсь держать себя в форме. Думаю, в ближайшие пару дней все решится, надо уладить все нюансы.

Меня женили без меня, такая ситуация получается. В последнее время много слухов. Я не общался ни с кем из представителей «Спартака». О «Локомотиве» могу сказать то же самое».

4 августа 33-летний Глушаков стал свободным агентом. В сезоне-2019/20 бывший полузащитник «Спартака» выступал за «Ахмат», сыграв в чемпионате РПЛ 24 матча, забив четыре мяча и сделав одну результативную передачу