Денис Глушаков: «Спартаку» не хватает людей впереди

Бывший «Спартака» Денис Глушаков поделился своими мыслями о нынешних недостатках красно-белых.

«Не хватает людей впереди, хотя есть хороший подбор атакующих футболистов, – отметил Глушаков в интервью You-Tube каналу «Коммент. Шоу». – Можно поставить Соболева, Ларссона и Кокорина, сыграв с тремя полузащитниками. Я вообще не понимаю, как можно в России играть в пять защитников. Если так играть, то должны быть индивидуально сильные футболисты, такие как Халк, Вагнер Лав. С ними можно играть. А сейчас нет таких, чтобы разорвали один в один. Боимся, переживаем.

Раньше был Промес, Халк, Вальбуэна, которые сильны индивидуально. А сейчас в чемпионате играют как-то уныло».

В минувшем сезоне 33-летний Глушаков выступал за «Ахмат», но его контракт не был продлен, и полузащитник с 4 августа остается без команды.

«Спартак» после семи туров занимает третье место, набрав 14 очков.