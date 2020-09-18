Анатолий Бышовец: «Динамо» вышло на игру без твердо выраженной структуры командных действий

Бывший главный тренер сборных СССР, России и московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал неудачу команды Кирилла Новикова во втором отборочном раунде Лиги Европы.

«Я в целом всегда с большой симпатией относился к грузинскому футболу, грузинским игрокам и стилю грузинских команд, – рассказал Бышовец в интервью «РИА Новости». – Мне показалось, что во втором тайме некоторые игровые моменты и отдельные игроки «Локомотива» оставили хорошее впечатление. Что же касается результата, то я думаю, что уместен такой мой афоризм: «Недооценка соперника – это следствие переоценки себя». То, что я увидел – наверное, для этого есть какие-то объективные причины.

Ситуация перестройки команды по ходу предыдущих матчей продемонстрировала и какие-то хорошие перспективы. Понятно, что на фоне выстраивания новой команды бывают и крайности, и перепады. Мне кажется, что игра «Динамо» и результат стоят в ряду плохо понимаемых и плохо анализируемых. Полагаю, что «Динамо» вышло на игру без твердо выраженной структуры командных действий. И по ходу матча, считаю, тренерам не удалось найти возможности для того, чтобы усилить игру. Потому что первый тайм в целом проходил с преимуществом динамовцев».

В гостях у тбилисского «Локомотива» московские динамовцы проиграли 1:2 и вылетели из еврокубков.