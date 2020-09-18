Игуаин подписал контракт с клубом MLS «Интер Майами»

В твиттере команды из Флориды опубликовано промо-видео с такой подписью:

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о заключении контракта с 32-летним аргентинским нападающим Гонсало Игуаин, который вчера официально расстался с туринским «Ювентусом».

Вчера аргентинец расторгнул контракт с «Ювентусом», за который играл с 2016 года с перерывами на выступления на правах аренды за «Милан» и «Челси».

В прошлом сезоне Игуаин забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач в 44 матчах за туринский клуб. Всего на его счету 149 игр, 66 голов и 16 ассистов в составе «Юве».

Гонсало играл в Европе с января 2007 года, когда перешел в мадридский «Реал» из «Ривер Плейта». Его первым итальянским клубом был «Наполи».

«Интер Майами» принадлежит группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. В нынешнем году команда проводит свой первый сезон в MLS и после 11 матчей занимает последнее 14 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков.