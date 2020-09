Игуаин подписал контракт с клубом MLS «Интер Майами»

Клуб MLS «Интер Майами» объявил о заключении контракта с 32-летним аргентинским нападающим Гонсало Игуаин, который вчера официально расстался с туринским «Ювентусом».

В твиттере команды из Флориды опубликовано промо-видео с такой подписью:

«Без лишних слов… Добро пожаловать в Интер Майами, Гонсало Игуаин».

Without further ado…



Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq