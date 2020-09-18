Федор Смолов: У нас в стране футбол вызывает больше негативных эмоций, чем положительных

Федор Смолов рассказал о том, как он реагирует на оскорбления и негатив в свой адрес.

«Могу сказать, что негатива много, у нас такая профессия и такая отрасль, которая у нас в стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных, – отметил Смолов сказал в эфире YouTube-канала сборной России. – Думаю, это оттого, что люди у нас не хотят уважать чужой труд и чужое личное пространство, вот это и является причиной. Они легко могут оскорбить и донести негатив.

Но я стараюсь об этом не думать – негатив был, есть и будет. Я не могу отвечать за человека, но явно у него не всё хорошо, и я этим руководствуюсь. Если ты полноценный и у тебя всё в порядке, то у тебя нет необходимости выдавать негатив в адрес другого человека. Поэтому таким можно только посочувствовать».