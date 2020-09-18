«Краснодар» – «Химки». Составы команд

Стали известны составы «Краснодара» и «Химок» на матч восьмого тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Олссон, Вилена, Кабелла, Классон, Вандерсон, Берг.
Запасные: Городов, Синицын, Сорокин, Смольников, Уткин, Сперцян, Камболов, Кутовой, Сулейманов.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Трошечкин, Ломовицкий, Полярус, Корян, Куат, Боженов, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Тихонов, Липовой, Кухарчук, Казанцев, Мурнин, Воробьев, Алиев, Сигневич, Конате.