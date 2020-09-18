Женская сборная России проиграла чемпионкам Европы команде Голландии

Матч отборочного турнира чемпионата Европы среди женщин Россия – Голландия завершился со счетом 0:1.

Автором единственного мяча на 16-й минуте стала Джилл Рорд.

Команды выступают в группе A. Действующие чемпионки Европы голландки лидируют, выиграв все семь своих матчей и набрав 21 очко.

У сборной России девять очков после пяти игр. Россиянки опережают по дополнительным показателям сборную Словении, которая провела на один матч больше.

Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат Европы, который пройдет в Англии в июле 2022 года.