Жозе Моуринью: В «Тоттенхэме» слишком много игроков

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что в его команде слишком много футболистов, что не позволяет ему комфортно работать.

«Вы спрашиваете меня о Деле Алли, а ведь можно было бы спросить о семи других футболистах, которых мы не взяли в Болгарию на матч Лиги Европы, – цитирует Моуринью The Guardian. – Честно говоря, мне не нравится количество игроков в моей команде. Мне очень-очень трудно управлять каждым аспектом моей работы. Очень сложно справиться с этой ситуацией, слишком много игроков».

Во втором отборочном раунде Лиги Европы «Тоттенхэм» с трудом обыграл на выезде «Локомотив» из Пловдива (2:1). В случае победы над македонской «Шкендией» команда Моуринью в плей-офф раунде встретится с победителем матча «Ростов» – «Маккаби» (Хайфа).

20 сентября «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Саутгемптоном» в рамках второго тура чемпионата Англии.

В ближайшее время в лондонский клуб должны перейти из мадридского «Реала» валлийский нападающий Гарет Бэйл и испанский защитник Серхио Регилон.