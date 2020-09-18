ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 20:36
автор: Виктор Шарафудинов

Жозе Моуринью: В «Тоттенхэме» слишком много игроков

В минувшем сезоне «шпоры» заняли шестое место в чемпионате Англии.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что в его команде слишком много футболистов, что не позволяет ему комфортно работать.

«Вы спрашиваете меня о Деле Алли, а ведь можно было бы спросить о семи других футболистах, которых мы не взяли в Болгарию на матч Лиги Европы, – цитирует Моуринью The Guardian. – Честно говоря, мне не нравится количество игроков в моей команде. Мне очень-очень трудно управлять каждым аспектом моей работы. Очень сложно справиться с этой ситуацией, слишком много игроков».

Во втором отборочном раунде Лиги Европы «Тоттенхэм» с трудом обыграл на выезде «Локомотив» из Пловдива (2:1). В случае победы над македонской «Шкендией» команда Моуринью в плей-офф раунде встретится с победителем матча «Ростов» – «Маккаби» (Хайфа).

20 сентября «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Саутгемптоном» в рамках второго тура чемпионата Англии.

В ближайшее время в лондонский клуб должны перейти из мадридского «Реала» валлийский нападающий Гарет Бэйл и испанский защитник Серхио Регилон.

источник: The Guardian
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple показал новые Apple Watch и iPad AirВ честь первой победы в Ле-Мане автомобили Porsche выступят в особой раскраскеМедведева, возможно, не смогла вернуться к ОрсеруБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизм"Любовница" Харламова показала всем свои прелести
«Краснодар» разгромил «Химки», установив клубный рекорд результативности
Классон забил два мяча и сделал две результативные передачи.
18.09.2020 21:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Грубое поведение Неймара клуб «ПСЖ» пытается оправдать ссылками на борьбу с расизмом
Елена Фомина: Российской сборной в матче с Голландией не хватало агрессии в атаке
Главный тренер сборной России прокомментировала поражение национальной команды в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года с Голландией (0:1).
18.09.2020 21:49
Футбол
ПАОК сыграл вничью с «Атромитос» накануне матча против «Краснодара»
Во вторник 22 сентября вице-чемпион Греции встретится с российским клубом в плей-офф Лиги чемпионов.
18.09.2020 20:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Жозе Моуринью: В «Тоттенхэме» слишком много игроков
В минувшем сезоне «шпоры» заняли шестое место в чемпионате Англии.
18.09.2020 20:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Парме» и «Сассуоло» разрешили проводить домашние матчи со зрителями, впуская не более 1 000 человек
Чемпионат Италии стартует завтра 19 сентября.
18.09.2020 20:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА отдал Бийола в аренду «Ганноверу»
Опорный полузащитник перешел в московский клуб в 2018 году из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро.
18.09.2020 20:04
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ташуев ведет переговоры с украинским клубом «Днепр-1»
Бывший тренер «Краснодара» и «Кубани» в ноябре прошлого года расстался с солигорским «Шахтером».
18.09.2020 19:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Джанни Инфантино: Вариант проведения плей-офф в национальных чемпионатах заслуживает внимания
Президент ФИФА считает, что вариант проведения игр на вылет в национальных чемпионатах заслуживает обсуждения.
18.09.2020 19:42
Футбол
Олег Терехин: Какой смысл сейчас увольнять Новикова?
Бывший нападающий «Динамо» поделился мнением о возможном увольнении Кирилла Новикова с поста главного тренера «Динамо».
18.09.2020 19:27
Футбол
Женская сборная России проиграла чемпионкам Европы команде Голландии
Игра состоялась в Москве на «Сапсан Арене».
18.09.2020 19:26
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика