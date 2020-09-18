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«Краснодар» разгромил «Химки», установив клубный рекорд результативности
18 сентября 21:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» разгромил «Химки», установив клубный рекорд результативности

Классон забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Матч восьмого тура чемпионата России «Краснодар» – «Химки» завершился со счетом 7:2.

К середине первого тайма хозяева выигрывали 2:0. На 19-й минуте Марку Берг добил мяч в сетку после того, как вратарь «Химок» Илья Лантратов парировал пенальти в его исполнении. На 23-й отличился Виктор Классон.

Далее гости отыгрались благодаря дублю Аршака Коряна. На 27-й минуте нападающий успешно завершил контратаку после передачи Александра Трошечкина, а на 42-й забил с 11-метрового.

Еще до перерыва «Краснодар» вышел вперед благодаря второму голу Классону (45).

Во втором тайме команда Мурада Мусаева забила еще три мяча. Забивали Тонни Вильена (52), Реми Кабелла (62) и Даниил Уткин (74). Классон вдобавок к своему дублю оформил две результативные передачи.

На 89-й минуте отличился еще и Магомед-Шапи Сулейманов, установив итоговый счет 7:2.

«Краснодар» установил новый клубный рекорд результативности. Ранее зелено-черные никогда не забивали в матчах РПЛ больше шести голов. «Химки» установили антирекорд, впервые проиграв в РПЛ с разницей в пять мячей.

Команда Мурада Мусаева вышла на третье место, набрав 14 очков.

«Химки» находятся на предпоследней 15-й строчке с тремя очками. В восьми матчах команда Дмитрия Гунько не одержала ни одной победы.

26 сентября «Краснодар» сыграет в гостях с ФК «Сочи». 28 сентября «Химки» примут «Динамо».

РПЛ
8-й тур

«Краснодар» – «Химки» (Московская область) – 7:2 (3:2)

Голы: Берг, 19, Классон, 23, 45, Вильена, 52, Кабелла, 62, Уткин, 74, Сулейманов, 89 – Корян, 27, 42 (с пенальти).

Не реализованный пенальти: Берг, 19 (вратарь).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес (Смольников, 69), Олссон, Вильена (Спецян, 76), Кабелла (Уткин, 69), Классон (Сулейманов, 76), Вандерсон, Берг (Кутовой, 79).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Трошечкин, Ломовицкий (Гапон, 76), Полярус (Алиев, 58), Куат (Казанцев, 85), Боженов, Корян (Воробьев, 85), Дядюн (Сигневич, 46).

Предупреждение: Тихий, 18.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)

источник: «Советский спорт»
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