«Краснодар» разгромил «Химки», установив клубный рекорд результативности

Матч восьмого тура чемпионата России «Краснодар» – «Химки» завершился со счетом 7:2.

К середине первого тайма хозяева выигрывали 2:0. На 19-й минуте Марку Берг добил мяч в сетку после того, как вратарь «Химок» Илья Лантратов парировал пенальти в его исполнении. На 23-й отличился Виктор Классон.

Далее гости отыгрались благодаря дублю Аршака Коряна. На 27-й минуте нападающий успешно завершил контратаку после передачи Александра Трошечкина, а на 42-й забил с 11-метрового.

Еще до перерыва «Краснодар» вышел вперед благодаря второму голу Классону (45).

Во втором тайме команда Мурада Мусаева забила еще три мяча. Забивали Тонни Вильена (52), Реми Кабелла (62) и Даниил Уткин (74). Классон вдобавок к своему дублю оформил две результативные передачи.