ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 сентября 22:03

Тренер сборной Голландии: Нам очень жаль, что в матче со сборной России играли без зрителей

Главный тренер сборной Голландии Сарина Вигман прокомментировала победу в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года с командой России (1:0).

- Мне очень понравился первый тайм, во второй половине игры мы очень быстро потеряли мяч, что создало хаос на поле. Но в конце концов, я рада победе. Нам очень жаль, что играли без зрителей, также мы хотели сыграть на натуральном поле, так как искусственное было немного скользкое, - цитирует Вигман ТАСС.

Напомним, что сборная Голландии возглавляет группу турнирную таблицу группы А, набрав 21 очко в семи матчах. В следующем матче голландская команды сыграет против сборной Эстонии.

Добавим, что на чемпионат Европы, который пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года, попадают победители каждой из девяти отборочных групп, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведева, возможно, не смогла вернуться к ОрсеруGoogle утверждает, что не монополизирует рынок цифровой рекламыAudi A3 Sportback 30 g-tron прекрасна и экологичнаТарасова не смолчала о переходе Медведевой к ТутберидзеКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Дмитрий Гунько: Комментировать с нашей стороны нечего, на поле была одна команда – «Краснодар»
Главный тренер «Химок» подвел итоги встречи с «Краснодаром» (2:7).
18.09.2020 23:28
Футбол
Александр Медведев: «Зенит» больше не упустит первую строчку
Кирилл Новиков: Отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны
Главный тренер «Динамо» прокомментировал вылет команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
18.09.2020 23:15
Футбол
«Бенфика» в гостях разгромила «Фамаликан»
Футболисты «Бенфики» обыграли «Фамаликан» в выездном матче первого тура чемпионата Португалии со счетом 5:1.
18.09.2020 22:54
Футбол
Валерий Масалитин: С уходом Миранчука «Локомотив» может прилично буксовать и далее
Бывший нападающий ЦСКА считает, что «Локомотиву» после ухода Алексея Миранчука станет сложнее добывать очки в чемпионате России.
18.09.2020 22:20
Футбол
Тренер сборной Голландии: Нам очень жаль, что в матче со сборной России играли без зрителей
Главный тренер сборной Голландии Сарина Вигман прокомментировала победу в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года с командой России (1:0).
18.09.2020 22:03
Футбол
«Краснодар» разгромил «Химки», установив клубный рекорд результативности
«Краснодар» разгромил «Химки», установив клубный рекорд результативности
Классон забил два мяча и сделал две результативные передачи.
18.09.2020 21:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Елена Фомина: Российской сборной в матче с Голландией не хватало агрессии в атаке
Главный тренер сборной России прокомментировала поражение национальной команды в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года с Голландией (0:1).
18.09.2020 21:49
Футбол
ПАОК сыграл вничью с «Атромитос» накануне матча против «Краснодара»
Во вторник 22 сентября вице-чемпион Греции встретится с российским клубом в плей-офф Лиги чемпионов.
18.09.2020 20:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Жозе Моуринью: В «Тоттенхэме» слишком много игроков
В минувшем сезоне «шпоры» заняли шестое место в чемпионате Англии.
18.09.2020 20:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика