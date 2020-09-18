Тренер сборной Голландии: Нам очень жаль, что в матче со сборной России играли без зрителей

- Мне очень понравился первый тайм, во второй половине игры мы очень быстро потеряли мяч, что создало хаос на поле. Но в конце концов, я рада победе. Нам очень жаль, что играли без зрителей, также мы хотели сыграть на натуральном поле, так как искусственное было немного скользкое, - цитирует Вигман ТАСС.

Напомним, что сборная Голландии возглавляет группу турнирную таблицу группы А, набрав 21 очко в семи матчах. В следующем матче голландская команды сыграет против сборной Эстонии.

Добавим, что на чемпионат Европы, который пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года, попадают победители каждой из девяти отборочных групп, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места.