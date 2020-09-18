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18 сентября 23:28

Дмитрий Гунько: Комментировать с нашей стороны нечего, на поле была одна команда – «Краснодар»

Главный тренер «Химок» подвел итоги встречи с «Краснодаром» (2:7).

- Комментировать с нашей стороны нечего. На поле была одна команда — «Краснодар», которая нас переиграла. Особенно это ярко выразилось во втором тайме. В первом — мы еще пытались противодействовать за счет движения. Замены, которые планировали, не усилили игру, - передает слова Гунько пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что «Химки» с тремя очками находятся на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице российской премьер-лиги. В восьми матчах команда Дмитрия Гунько не одержала ни одной победы. В следующем туре подмосковная команды на своем поле сыграет против «Динамо».

источник: ФК «Химки»
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