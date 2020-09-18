«Бавария» разгромила «Шальке», забив восемь безответных мячей

Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Серж Гнабри (4-я, 47-я и 59-я минуты), Леон Горецка (19), Роберт Левандовский (31, пен.), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).

Добавим, что в следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», а «Шальке» на своем поле встретится с «Вердером».

Чемпионат Германии

1-й тур

«Бавария» - «Шальке» - 8:0 (3:0)

Голы: Гнабри, 4. Горецка, 19. Левандовски, 31 (пен). Гнабри, 47. Гнабри, 59. Мюллер, 69. Сане, 71. Мусиала, 81.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Боатенг (Ричардс, 73), Гнабри (Мусиала, 73), Киммих, Мюллер (Зиркзее, 83), Горетцка (Толиссо, 51), Сане (Кюизанс, 73), Левандовски.

«Шальке»: Фэрманн, Кабак, Очипка, Стамбули, Харит (Беккер, 79), Руди, Бенталеб, Сердар (Шопф, 30), Матондо (Раман, 66), Пасиенсия (Скрибски, 79), Ут.

Предупреждения: Кабак (30), Киммих (65), Стамбули (82).