Андрей Талалаев: Гунько не позавидуешь - состояние, когда знаешь о своей отставке, не самое приятное

- Никто не ожидал, что будет такой счет. Здесь не позавидуешь Гунько, во-первых, едут играть против хорошей команды, во-вторых, когда ты знаешь, что это твоя последняя игра, сложно настроить игроков, которые понимают, что это произойдет. Состояние, когда ты знаешь о своей отставке заранее, не самое приятное, - передает слова сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что «Химки» с тремя очками находятся на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице российской премьер-лиги. В восьми матчах команда Дмитрия Гунько не одержала ни одной победы. В следующем туре подмосковная команды на своем поле сыграет против «Динамо».