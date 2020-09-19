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19 сентября 01:16

Жота подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота продолжит карьеру в «Ливерпуле».

По информации Goal.com, 23-летний левый вингер сборной Португалии подписал с «мерсисайдцами» пятилетний контракт.

Как отмечает издание, переход обойдет «Ливерпулю» в 49 миллионов евро.

Добавим, что Жота перешел в «Вулверхэмптон» из «Атлетико» в июле 2018 года за 14 миллионов евро. С тех пор вингер провел 131 встречу за английский клуб и записал на свой счет 44 забитых мяча и 19 голевых передач.

Напомним, что в пятницу «Ливерпуль» объявил о переходе из мюнхенской «Баварии» 29-летнего полузащитника сборной Испании Тьяго Алькантары.

источник: Goal.com
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