Сане – после разгрома «Шальке»: Игроки «Баварии» остаются голодны, хотя выиграли требл

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Шальке» (8:0) в первом туре немецкой бундеслиги.

«Я очень счастлив. В прошлом году команда была на топ-уровне, с очень хорошими футболистами в составе, демонстрировала очень хорошее взаимодействие. Парни остаются голодны, хотя они уже выиграли требл. Здорово так начать чемпионат дома против «Шальке».

Это был очень хороший день, хорошая игра, много голов. Мы ничего не позволили сопернику. Конечно, я хочу выкладываться на максимум, но я еще не готов на все 100 процентов. Я всегда хочу вносить свой вклад, хочу помогать команде вести игру и побеждать», – сказал Сане.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», а «Шальке» на своем поле встретится с «Вердером».