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19 сентября 06:54
автор: Артур Гичунцев

Гвардиола – о переговорах с Месси: Не вижу смысла что-то объяснять. Лео все сказал

По информации СМИ, специалист лично вел переговоры с капитаном каталонского клуба.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал последние события вокруг Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» решил покинуть команду и договорился о переходе в английский клуб. Трансфер не состоялся, поскольку «горожане» не стали платить сумму отступных, составляющую 700 млн евро.

«Не вижу смысла что-то объяснять. Лео все сказал. Мне нечего добавить. Он играет за «Барселону» – клуб, который я люблю. Вот и все», – цитирует Гвардиолу Marca.

источник: «Советский спорт»
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Гвардиола – о переговорах с Месси: Не вижу смысла что-то объяснять. Лео все сказал
По информации СМИ, специалист лично вел переговоры с капитаном каталонского клуба.
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