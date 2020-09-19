Гвардиола – о переговорах с Месси: Не вижу смысла что-то объяснять. Лео все сказал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал последние события вокруг Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» решил покинуть команду и договорился о переходе в английский клуб. Трансфер не состоялся, поскольку «горожане» не стали платить сумму отступных, составляющую 700 млн евро.

«Не вижу смысла что-то объяснять. Лео все сказал. Мне нечего добавить. Он играет за «Барселону» – клуб, который я люблю. Вот и все», – цитирует Гвардиолу Marca.