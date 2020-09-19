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19 сентября 07:13
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Вулверхэмптона» Жота близок к переходу в «Ливерпуль»

Ранее португалец выступал за мадридский «Атлетико».

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» согласовали сделку по трансферу нападающего Диогу Жоты. Об этом сообщает Goal.

Согласно источнику, переход 23-летнего форварда обойдется «красным» в 49 млн евро, четыре из которых – в виде бонусов.

Отмечается, что в ближайшие 12 месяцев «волки» получат лишь 10% от этой суммы, поскольку часть трансфера покроет переход защитника мерсисайдцев Ки-Яны Хувера, который отправится в «Вулверхэмптон».

Что касается Жоты, то он перебрался в АПЛ летом 2018 года из мадридского «Атлетико». В минувшем сезоне премьер-лиги футболист провел 34 матча, забил семь голов и отдал один голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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