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19 сентября 07:46
автор: Артур Гичунцев

Георгий Черданцев: «Химки» и «Ротор» – слабые команды. Они загоняют уровень РПЛ под плинтус

Ранее стало известно, что волгоградский клуб снялся с двух матчей из-за вспышки коронавируса.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись в соцсети после матча 8-го тура РПЛ «Краснодар» – «Химки», который завершился разгромным поражением подмосковного клуба (2:7).

«Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично.

Такие слабые команды как «Химки» и «Ротор» загоняют уровень лиги под плинтус. «Ротор» еще и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять», – написал Черданцев в своем Twitter.

В данный момент волгоградский клуб занимает последнюю, 16-ю позицию, а «Химки» расположились строчкой выше.

источник: «Советский спорт»
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Георгий Черданцев: «Химки» и «Ротор» – слабые команды. Они загоняют уровень РПЛ под плинтус
Ранее стало известно, что волгоградский клуб снялся с двух матчей из-за вспышки коронавируса.
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