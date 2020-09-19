Тикиньо отказал «Локомотиву» и станет игроком китайского клуба

Форвард «Порту» Тикиньо решил покинуть команду. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, у бразильца был вариант с переходом в «Локомотив», однако, он предпочел переезд в чемпионат Китая.

Отмечается, что 29-летний нападающий станет игроком «Тяньцзинь Тэда» и будет получать три млн евро за сезон.

Напомним, Тикиньо выступает за «драконов» с января 2017 года. В минувшем сезоне он провел 48 матчей, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан 30 июня 2021 года.