Вудли – о бое с Ковингтоном: Докажу, что я лучший полусредневес мира

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли дал комментарий перед боем против американца Колби Ковингтона.

«У меня нет никакой неприязни к этому парню. Меня не волнует его политическая позиция. Моя цель – победить. Вот и все. Хочу доказать, что я лучший полусредневес мира», – цитирует американца MMA Fighting.

Напомним, их бой возглавит турнир UFC Fight Night 178, который состоится 20 сентября и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

За всю карьеру в ММА 38-летний Вудли одержал 19 побед и потерпел пять поражений. Что касается Ковингтона, то 32-летний американец выиграл 15 боев и проиграл два поединка.