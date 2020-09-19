Филип Уремович: Бердыев насчитал у меня 46 ошибок за первый тайм

Защитник «Рубина» Филип Уремович вспомнил о работе с бывшим тренером казанцев Курбаном Бердыевым.

«Как-то мы выиграли у «Крыльев» (2:1). На следующий день – восстановительная тренировка, Бердыев зовет к себе: «Надо поговорить. Слушай, если будешь и дальше так играть, то сядешь». Я был в шоке, потому что думал, что хорошо сыграл. Или после игры с «Оренбургом» Бердыев начал разбирать мои ошибки и насчитал 46 за первый тайм. Сорок шесть! В общем, учил меня и мотивировал развиваться», – цитирует игрока «Матч ТВ».

Бердыев работал с «Рубином» в разные годы. Вместе с казанским клубом он выиграл семь трофеев, в том числе два чемпионата России.