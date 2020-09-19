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19 сентября 11:05
автор: Артур Гичунцев

Леонид Слуцкий: У «Спартака» высокая мотивация, нас ждет тяжелый матч

Встреча пройдет в Казани.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался перед матчем против «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

«Сложность заключается в том, что какие-то футболисты у нас принимали участие в кубковой игре, а какие-то нет. У нас здесь оставался тренер по физподготовке и физиотерапевты. Надеюсь, это не повлияет на качество подготовки.

«Спартак» – большая команда. Там собрана очень сильная группа игроков те же четыре нападающих: Соболев, Кокорин, Понсе, Ларссон. Еще неизвестно, какая пара и в каком сочетании может быть сильнее.

Похожая кадровая ситуация и в других зонах, поэтому команда очень хорошо укомплектована. Она идет в группе лидеров, у нее высокая мотивация после неудачного дерби. Так что нас ждет очень тяжелый поединок», – заявил специалист клубной пресс-службе.

Напомним, матч «Рубина» и «Спартака» состоится 20 сентября и пройдет в Казани. Начало встречи – 16.30 мск.

источник: ФК «Рубин»
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