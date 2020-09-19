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19 сентября 12:46
автор: Артур Гичунцев

Круговой – о реакции Семака на свой финт: Сказал, что еще раз так сделаешь – я тебя заменю

Футболист принял мяч пятой точкой.

Защитник «Зенита» Даниил Круговой рассказал о реакции Сергея Семака на свой финт в матче с 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Как болельщики назвали этот прием? Финт Евсеева? Сергей Богданович сказал на тренировке после матча, что, конечно, болельщикам понравилось, но еще раз так сделаешь – я тебя заменю. Ответил – хорошо, больше не буду.

На самом деле согласен с ним и понял, что это некрасиво по отношению к сопернику», – цитирует Кругового «Фонтанка».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний хавбек отыграл в составе «Зенита» шесть матчей и отдал один голевой пас.

источник: «Фонтанка»
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Круговой – о реакции Семака на свой финт: Сказал, что еще раз так сделаешь – я тебя заменю
Футболист принял мяч пятой точкой.
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