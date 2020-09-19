Источник: Кержаков возглавит «Томь» на следующей неделе

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков дал согласие на работу в качестве наставника «Томи». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источнику, экс-футболист приступит к своим обязанностям в середине следующей недели. В данный момент он «завершает дела», связанные с юношеской сборной России.

В минувшем сезоне ФНЛ «Томь» заняла 9-е место, а также дошла до 1/8 финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:4).

Добавим, что в начале сентября клуб расстался с главным тренером Василием Баскаковым.