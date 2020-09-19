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19 сентября 14:23
автор: Юрий Нечаев

Юрген Клопп: «Бавария» отчаянно хотела сохранить Алькантару, но он выбрал «Ливерпуль»

Испанец подписал контракт с английским клубом до 2024 года.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал приобретение у «Баварии» полузащитника Тиаго Алькантары.

«Такие игроки, как Тиаго, который проработал в «Баварии» столько лет, обычно недоступны почти для всех. Если игрок не хочет уходить, у тебя нет шансов.

Я знаю, что люди в «Баварии» отчаянно хотели его сохранить, ведь он был ключевым игроком, в том числе в последнем сезоне. Тиаго готов к новому вызову и выбрал нас. Это комплимент. Он знает, что Премьер-лига — сложный турнир, но захотел перейти в эту команду», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Алькантара является воспитанником «Барселоны». В «Баварию» он перешел в 2013 году. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Испанец помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

Добавим, что в стартовом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Лидс» со счетом 4:3. 20 сентября мерсисайдцы сыграют в гостях против «Челси».

источник: ФК «Ливерпуль»
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Юрген Клопп: «Бавария» отчаянно хотела сохранить Алькантару, но он выбрал «Ливерпуль»
Испанец подписал контракт с английским клубом до 2024 года.
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