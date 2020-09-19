«Урал» примет «Зенит» в восьмом туре чемпионата России

«Урал» на своем поле примет «Зенит» в матче восьмого тура чемпионата России.

После семи проведенных игр действующий чемпион страны возглавляет турнирную таблицу с 16 очками. Екатеринбуржцы имеют в своем активе девять очков и расположились на 11-й позиции.

К матчу обе команды подходят в хорошем настроении. В седьмом туре сегодняшние соперники одержали домашние победы с одинаковым счетом 3:1. «Зенит» обыграл «Арсенал», а «Урал» - «Химки».

Сине-бело-голубые являются крайне неудобным соперником для екатеринбуржцев. В 19 проведенных матчах «Урал» добился лишь двух ничьих при 17поражениях.

В прошлом сезоне «Зенит» одержал две уверенные побед над «Уралом». Встреча в Екатеринбурге завершилась победой питерцев со счетом 3:1, а в матче второго круга подопечные Сергея Семака на своем поле разгромили соперника со счетом 7:1.