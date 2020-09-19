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19 сентября 14:59
автор: Юрий Нечаев

«Волгарь» в гостях обыграл «Томь» и покинул зону вылета ФНЛ

Астраханский клуб одержал вторую победу подряд.

Встреча 10-го тура ФНЛ «Томь» - «Волгарь» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Александр Болонин, дважды реализовавший пенальти, а также Дмитрий Воробьев, установивший окончательный счет в матче. У хозяев мяч на свой счет записал Павел Киреенко, также успешно пробивший с 11-метровой отметки.

Добавим, что уже на 36-й минуте за две желтые карточки поле покинул игрок томичей Максим Казанков.

Благодаря этой победе «Волгарь» набрал 10 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место.

Томский клуб по-прежнему не одержал ни одной победы в сезоне и с двумя очками находится на предпоследней, 21-й позиции.

23 сентября «Томь» сыграет в гостях с «Факелом», а «Волгарь» на своем поле примет «Иртыш».

ФНЛ
10-й тур

«Томь» (Томск) - «Волгарь» (Астрахань) - 1:3 (0:1)
Голы: Киреенко, 86, пен. - Болонин, 41, пен., 78, пен. Воробьев, 88.
Удаление: Казанков (»Томь»), 36.

источник: «Советский спорт»
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