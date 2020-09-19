«Волгарь» в гостях обыграл «Томь» и покинул зону вылета ФНЛ

Встреча 10-го тура ФНЛ «Томь» - «Волгарь» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Александр Болонин, дважды реализовавший пенальти, а также Дмитрий Воробьев, установивший окончательный счет в матче. У хозяев мяч на свой счет записал Павел Киреенко, также успешно пробивший с 11-метровой отметки.

Добавим, что уже на 36-й минуте за две желтые карточки поле покинул игрок томичей Максим Казанков.

Благодаря этой победе «Волгарь» набрал 10 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место.

Томский клуб по-прежнему не одержал ни одной победы в сезоне и с двумя очками находится на предпоследней, 21-й позиции.