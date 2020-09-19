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19 сентября 15:28
автор: Юрий Нечаев

«Урал» - «Зенит». Стартовые составы команд

Встреча начнется в 16:30 мск.

«Урал» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
Запасные: Годзюр, Ароян, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин, Мусаев.

После семи проведенных игр действующий чемпион страны возглавляет турнирную таблицу с 16 очками. Екатеринбуржцы имеют в своем активе девять очков и расположились на 11-й позиции.

В прошлом сезоне «Зенит» одержал две уверенные побед над «Уралом». Встреча в Екатеринбурге завершилась победой питерцев со счетом 3:1, а в матче второго круга подопечные Сергея Семака на своем поле разгромили соперника со счетом 7:1.

Матч «Урал» - «Зенит» пройдет сегодня, 19 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало - в 16:30 по московскому времени.

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