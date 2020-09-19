Зинедин Зидан: Неправда, что Бэйл уходит из «Реала» из-за меня

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход Гарета Бэйла из мадридского клуба.

«Меня не волнуют разговоры о том, что Гарет уходит из-за меня. Это неправда. У нас не было проблем друг с другом.

То, что он сделал, выступая за «Реал» — феноменально. Он выиграл много трофеев и показал свой уровень. Мы вместе добились многого. Желаю ему всего наилучшего», — приводит Marca слова француза.

Напомним, Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году. Всего в составе мадридского клуба он провел 251 матч, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач.

Вместе со «сливочными» Бэйл выиграл 14 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.