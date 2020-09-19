ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 сентября 15:42
автор: Юрий Нечаев

Зинедин Зидан: Неправда, что Бэйл уходит из «Реала» из-за меня

Валлиец возвращается в «Тоттенхэм».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход Гарета Бэйла из мадридского клуба.

«Меня не волнуют разговоры о том, что Гарет уходит из-за меня. Это неправда. У нас не было проблем друг с другом.

То, что он сделал, выступая за «Реал» — феноменально. Он выиграл много трофеев и показал свой уровень. Мы вместе добились многого. Желаю ему всего наилучшего», — приводит Marca слова француза.

Напомним, Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году. Всего в составе мадридского клуба он провел 251 матч, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач.

Вместе со «сливочными» Бэйл выиграл 14 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В честь первой победы в Ле-Мане автомобили Porsche выступят в особой раскраскеБрайан Орсер отреагировал на переход Евгении Медведевой к Этери ТутберидзеЭтери Тутберидзе: «Без громких обещаний. Просто работаем»Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
«Спартак» подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Глушенкова
Восстановление после такой травмы занимает порядка шести месяцев.
19.09.2020 16:05
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Питер в борьбе за Влашича, или Зачем «Зениту» лучший плеймейкер РПЛ?
Бубнов сделал прогноз на матч «Урал» - «Зенит»
Встреча начнется в 16:30 мск.
19.09.2020 15:51
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зинедин Зидан: Неправда, что Бэйл уходит из «Реала» из-за меня
Валлиец возвращается в «Тоттенхэм».
19.09.2020 15:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Урал» - «Зенит». Стартовые составы команд
Встреча начнется в 16:30 мск.
19.09.2020 15:28
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Волгарь» в гостях обыграл «Томь» и покинул зону вылета ФНЛ
Астраханский клуб одержал вторую победу подряд.
19.09.2020 14:59
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Урал» примет «Зенит» в восьмом туре чемпионата России
Встреча начнется в 16:30 мск.
19.09.2020 14:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Юрген Клопп: «Бавария» отчаянно хотела сохранить Алькантару, но он выбрал «Ливерпуль»
Испанец подписал контракт с английским клубом до 2024 года.
19.09.2020 14:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Товарищеский матч Швеция - Россия может пройти в Москве
Встреча была запланирована на март, но из-за коронавируса была перенесена.
19.09.2020 14:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Источник: Кержаков возглавит «Томь» на следующей неделе
В данный момент он тренирует юношескую сборную России.
19.09.2020 13:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Норвич» дважды отказал «Барселоне» в трансфере 20-летнего защитника
Он выступает на правом фланге обороны.
19.09.2020 13:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика