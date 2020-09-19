Бубнов сделал прогноз на матч «Урал» - «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не сомневается в победе «Зенита» над «Уралом» в гостевом матче восьмого тура РПЛ.

«Зенит» — безоговорочный лидер чемпионата, и этим все сказано. На фоне «Урала», испытывающего проблемы как в обороне, так и с организацией игры в атаке, петербуржцы будут явными фаворитами встречи. Команда Сергея Семака обязана решать все вопросы в Екатеринбурге. Прогноз: 0:2», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после семи проведенных игр действующий чемпион страны возглавляет турнирную таблицу с 16 очками. Екатеринбуржцы имеют в своем активе девять очков и расположились на 11-й позиции.

К матчу обе команды подходят в хорошем настроении. В седьмом туре сегодняшние соперники одержали домашние победы с одинаковым счетом 3:1. «Зенит» обыграл «Арсенал», а «Урал» - «Химки».

В прошлом сезоне «Зенит» одержал две уверенные побед над «Уралом». Встреча в Екатеринбурге завершилась победой питерцев со счетом 3:1, а в матче второго круга подопечные Сергея Семака на своем поле разгромили соперника со счетом 7:1.