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19 сентября 16:05
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Глушенкова

Восстановление после такой травмы занимает порядка шести месяцев.

Московский «Спартак» сообщил, что полузащитник Максим Глушенков получил тяжелую травму колена.

«Дополнительное обследование показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 21-летнему игроку потребуется оперативное лечение. Желаем Максу скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» - говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». В «Спартак» он перешел в 2019 году.

В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах красно-белых.

источник: ФК «Спартак»
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