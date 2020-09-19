«Спартак» подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Глушенкова

Московский «Спартак» сообщил, что полузащитник Максим Глушенков получил тяжелую травму колена.

«Дополнительное обследование показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 21-летнему игроку потребуется оперативное лечение. Желаем Максу скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» - говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». В «Спартак» он перешел в 2019 году.

В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах красно-белых.