Алексей Миранчук рассказал, почему не перешел в «Рубин»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, недавно перешедший из «Локомотива» в «Аталанту», признался, что был близок к переходу в «Рубин».

Интервью с футболистом опубликовано в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

— Тебя все эти годы очень хотели российские команды. «Зенит» мечтал пригласить тебя и Антона. «Рубин» уже чуть ли не анонсировал. Почему ты в итоге не оказался в Казани?

— Процентов на 80 было все нормально, но потом мы поехали на сборы, там я поговорил с Юрием Палычем. Была какая-то тревога внутри, что-то было не так. Потом Юрий Палыч высказал свое мнение, а ему можно верить. Я выслушал мнение людей, которое мне важно, и принял решение, что я поступаю неправильно. Там было становление, непонятно, что будет.

Напомним, 24-летний полузащитник провел за «Локомотив» 228 матчей, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» до июня 2024 года.