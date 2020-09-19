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19 сентября 16:27
автор: Юрий Нечаев

Хет-трик Калверта-Льюина помог «Эвертону» разгромить «Вест Бромвич»

Ливерпульский клуб одержал вторую победу подряд на старте сезона.

«Эвертон» одержал домашнюю победу над «Вест Бромвичем» во втором туре АПЛ со счетом 5:2.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Доминик Калверт-Льюин, оформивший хет-трик. Еще по одному мячу забили Хамес Родригес и Майкл Кин. Колумбиец забил свой первый гол после перехода из «Реала». У гостей отличились Грейди Диангана и Матеус Перейра.

Добавим, что в самой концовке первого тайма прямую красную карточку получил защитник «Вест Бромвича» Киран Гиббс.

«Эвертон» в двух стартовых турах одержал две победы. 26 сентября ливерпульцы сыграют в гостях с «Кристал Пэлас».

«Вест Бромвич», напротив, потерпел два поражения. В третьем туре команда Славена Билича на своем поле примет «Челси».

источник: «Советский спорт»
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