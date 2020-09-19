«Спартак-2» обыграл «Велес», «Факел» разгромил «Чертаново»

«Спартак-2» и «Факел» одержали победы в десятом туре ФНЛ.

Красно-белые на своем поле обыграли «Велес» со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли точные удары Святослава Кожедуба и Степана Оганесяна. У гостей отличился Никита Кирсанов.

Спартаковцы набрали 22 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Велес» - третий (18 очков).

23 сентября красно-белые сыграют в гостях с «Аланией», а «Велес» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».

В параллельной встрече «Факел» в гостях разгромил «Чертаново» 3:0.