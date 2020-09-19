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19 сентября 16:59
автор: Юрий Нечаев

«Спартак-2» обыграл «Велес», «Факел» разгромил «Чертаново»

В ФНЛ проходят матчи десятого тура.

«Спартак-2» и «Факел» одержали победы в десятом туре ФНЛ.

Красно-белые на своем поле обыграли «Велес» со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли точные удары Святослава Кожедуба и Степана Оганесяна. У гостей отличился Никита Кирсанов.

Спартаковцы набрали 22 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Велес» - третий (18 очков).

23 сентября красно-белые сыграют в гостях с «Аланией», а «Велес» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».

В параллельной встрече «Факел» в гостях разгромил «Чертаново» 3:0.

Голы на свой счет записали Роман Акбашев, Андрей Никитин и Илья Мазуров.

Воронежский клуб набрал 10 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Чертаново» остался 20-м (6).

23 сентября «Факел» примет «Томь», а «Чертаново» сыграет на выезде с «Шинником».

ФНЛ
10-й тур
«Спартак-2» (Москва) - «Велес» (Москва) - 2:1 (1:0)
Голы: Кожедуб, 4. Оганесян, 55 - Кирсанов, 94.

«Чертаново» (Москва) - «Факел» (Воронеж) - 0:3 (0:1)
Голы: Акбашев, 48. Никитин, 68. Мазуров, 79.

источник: «Советский спорт»
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