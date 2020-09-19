Черышев мог перейти в «Краснодар»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, подтвердил, что футболист вел переговоры с «Краснодаром».

«С «Краснодаром» действительно был разговор, но дали паузу. Денис сказал, что в первую очередь он дождется разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии», — сказал Черышев-старший в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за клуб 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

В первом туре чемпионата Испании-2020/21 «Валенсия» обыграла «Леванте» со счетом 4:2. В этой игре Денис вышел на замену и отметился результативной передачей.

20 сентября «летучие мыши» сыграют в гостях против «Сельты».