Главный тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Жоты в «Ливерпуль»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о том, что нападающий Диогу Жота перейдет в «Ливерпуль».

«Ливерпулю» достанется отличный игрок и человек. Диогу был счастлив в «Вулверхэмптоне», но это нормально, когда игроки ставят перед собой новые задачи», — цитирует специалиста Goal.

Жота перешел в «Вулверхэмптон» из «Атлетико» в 2017 году. В прошлом сезоне 23-летний нападающий провел за английский клуб 48 матчей, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Форвард забил один мяч в четырех играх за сборную Португалии.