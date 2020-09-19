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19 сентября 17:31
автор: Юрий Нечаев

Главный тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Жоты в «Ливерпуль»

Мерсисайдцы постараются удержать чемпионство в АПЛ.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию о том, что нападающий Диогу Жота перейдет в «Ливерпуль».

«Ливерпулю» достанется отличный игрок и человек. Диогу был счастлив в «Вулверхэмптоне», но это нормально, когда игроки ставят перед собой новые задачи», — цитирует специалиста Goal.

Жота перешел в «Вулверхэмптон» из «Атлетико» в 2017 году. В прошлом сезоне 23-летний нападающий провел за английский клуб 48 матчей, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Форвард забил один мяч в четырех играх за сборную Португалии.

источник: Goal.com
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Главный тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Жоты в «Ливерпуль»
Мерсисайдцы постараются удержать чемпионство в АПЛ.
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